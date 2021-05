Gamescom 2021 sarà un evento completamente in digitale, secondo nuove indiscrezioni

Gamescom 2021 dovrebbe, a questo punto, essere un evento completamente in digitale e dunque non più misto come sembrava dover essere inizialmente, questo in base ad alcuni sviluppi recenti e di cui abbiamo avuto notizia per vie traverse.

In base a quanto riferito da una nostra fonte interna presso le strutture che ospitano i visitatori diretti alla KölnMesse, ovvero l'impianto fieristico che ospita storicamente la Gamescom, pare che sia la fiera principale che la Devcom (la fiera parallela dedicata agli sviluppatori) siano previste come eventi completamente in digitale, dunque senza alcuna sezione in presenza.

Gamescom 2021 doveva essere un evento ibrido, ma sembra si sia spostato completamente in digitale

Sebbene la questione sia comprensibile e anche abbastanza aspettata, le ultime notizie ufficiali sulla Gamescom 2021 parlavano di un evento ibrido, che doveva dunque prevedere degli eventi in presenza, anche se ovviamente di portata ridotta e organizzati seguendo tutte le regole del caso sul distanziamento sociale.

Non è ancora chiaro se ci sia stata una modifica ufficiale dell'organizzazione degli eventi o se si tratti di qualcosa ancora da stabilire in maniera definitiva, ma per il momento sembra proprio che l'intenzione sia di mantenere Gamescom 2021 e Devcom 2021 come eventi online, con presentazioni e panel in streaming.

In questo, dunque, ricalcherà l'organizzazione dell'E3 2021, che quest'anno si terrà al contrario dell'anno scorso, ma spostando tutto in ambito esclusivamente online e senza eventi in presenza.