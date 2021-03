Gamescom 2021 sarà un evento ibrido, ecco le date anche per l'Opening Night Live

Gamescom 2021 sarà un evento ibrido, ovverosia includerà elementi digitali e altri in presenza. L'organizzazione ha annunciato le date, inclusa quella per l'Opening Night Live condotta da Geoff Keighley, che verrà trasmessa il 24 agosto.

Dopo il successo della scorsa edizione, in cui sono stati annunciati e presentati diversi giochi, l'Opening Night Live tornerà dunque ad aprire le danze per la fiera tedesca, che si svolgerà dal 25 al 29 agosto.

Come sarà organizzato l'evento ibrido? A Colonia verrà allestita una entertainment area pensata per un numero limitato di visitatori e focalizzata sulla possibilità di far provare nuovi giochi dal vivo, con anche un sistema di coda digitale.

Troveremo inoltre un'arena per le competizioni eSport e le gare di cosplay, nonché un'area business per gli addetti ai lavori. Tutto ciò verrà integrato da una piattaforma online B2B chiamata Gamescom Biz e basata su DMEXCO @home concept.

Devcom e Gamescom congress saranno anch'essi organizzati di modo da avere una componente digitale e una in presenza, con molteplici possibilità a disposizione degli sviluppatori che vorranno intervenire su svariati argomenti.