Square Enix Presents regala due giochi PC di Tomb Raider: ecco come ottenerli

In occasione dello Square Enix Presents di questa sera, l'evento dedicato agli ultimi annunci dei giochi di Square Enix, la compagnia giapponese ha annunciato che regalerà due giochi PC di Tomb Raider. La promozione terminerà questa sera, alla conclusione dell'evento streaming, quindi affrettatevi! Ecco come fare per ottenerli.

Prima di tutto, i due giochi PC gratis di Square Enix sono Lara Croft Il guardiano della Luce e Lara Croft il Tempio di Osiride. Per poterli ottenere, non dovete fare altro se non accedere a Twitter e raggiungere il tweet, che potete vedere qui sotto.

Come potete leggere nel tweet, per ottenere i codici dei giochi gratis PC dello Square Enix Presents, dovete seguire l'account Twitter di Square Enix e successivamente rispondere al tweet con l'hashtag " #SquareEnixPresents ". In poco vi arriverà tramite messaggio privato un codice per entrambi i giochi gratis.

Durante l'evento di Square Enix Presents ci sarà spazio per vari giochi, tra i quali figurerà il nuovo capitolo di Life is Strange. Per ora sappiamo pochissimo di ufficiale, ma alcuni rumor hanno svelato storia, personaggi e dettagli. Per sapere se è tutto vero, però, dovremo attendere l'evento. Vi ricordiamo anche che potete seguirlo con noi, questa sera alle 18:00.