Square Enix Presents, seguitelo con noi, questa sera alle 18:00

Oggi alle 18:00 farà il suo debutto lo Square Enix Presents, sostanzialmente il Nintendo Direct dell'editore giapponese, in cui saranno presentate le novità in arrivo nelle prossime settimane dai suoi studi interni. La più rilevante è sicuramente Life is Strange 3, ma non mancheranno altri motivi d'interesse. Naturalmente l'invito è a seguire l'evento insieme a noi in diretta. A partire dalle 17:30 vi terremo infatti compagnia insieme a Francesco Serino e Pierpaolo Greco, che commenteranno in live gli annunci.

A condurre l'evento di Square Enix ci sarà invece Matt Mercer di Critical Role, che cercherà di rendere interessante il programma della serata:

Outriders, il coinvolgente RPG-sparatutto ambientato in un universo fantascientifico oscuro e disperato, in arrivo il 1° aprile

Balan Wonderworld, in arrivo il 26 marzo

La celebrazione del 25° anniversario di TOMB RAIDER

Marvel's Avengers, il gioco narrativo di azione-avventura in terza persona di Crystal Dynamics

Il futuro sparatutto d'azione Just Cause Mobile

Annunci per nuovi giochi mobile dal premiato studio di Square Enix Montréal

Un'occhiata ad alcuni giochi bizzarri della società affiliata a Square Enix, TAITO

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android. Registratevi per ricevere le notifiche relative ai nuovi video!

Ricordatevi anche che su Telegram c'è il gruppo ufficiale di Multiplayer.it. Per entrare a far parte di questa community basta possedere un account Telegram e cliccare su questo link.