Deathloop su PS5 con ombre in ray tracing a 4K e 60 fps

Deathloop è in arrivo su PS5 e alcune informazioni tecniche possono tratte dalla sua pagina ufficiale sul PlayStation Store, come la presenza del ray tracing per le ombre che si unisce ai già annunciati 4K e 60 fps.

Risoluzione e frame-rate erano già stati riferiti in precedenza per Deathloop, mentre la presenza del ray tracing viene confermata dal PlayStation Store, anche se si tratta di un'implementazione parziale della nota tecnologia grafica. Invece di gestire l'illuminazione in maniera globale, il ray tracing in Deathloop viene utilizzato per gestire le ombre.

Si tratta di una soluzione probabilmente simile a quella già vista anche in Call of Duty: Black Ops Cold War, che comunque consente di ottenere degli ottimi risultati in termini di resa complessiva dell'immagine, senza andare a inficiare le performance.

L'informazione arriva dalla descrizione presente sulla pagina ufficiale del PlayStation Store in inglese, dove si legge specificamente "4k at 60fps, with HDR, Ray-traced shadows and ambient occlusion". Curiosamente, la medesima porzione di testo risulta nettamente semplificata nella versione italiana, dove viene riportato genericamente "HDR, ray tracing e ambient occlusion", ma ricorrendo alla pagina internazionale risulta più chiaro l'utilizzo del ray tracing come sistema di gestione delle ombre e ambient occlusion.

Per il resto, Deathloop ha la data di uscita fissata per il 21 maggio 2021 e proprio questa settimana è tornato a mostrarsi con un video di gameplay dedicato alle armi del gioco. Si tratta peraltro dello strano caso di un gioco first party Xbox Games Studios, ora che Bethesda è stata acquisita da Microsoft, ad arrivare in esclusiva temporale console su PS5, ma d'altra parte gli sviluppatori Arkane Lyon hanno chiarito che esclusiva temporale e sviluppo risultano inalterati dal passaggio a Xbox.