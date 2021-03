Deathloop, le armi del gioco per PC e PS5 in un video di gameplay

Deathloop, il nuovo titolo sviluppato da Arkane Studios per PC e PS5, ci consentirà di utilizzare svariate armi: l'ultimo video pubblicato da Game Informer ce le presenta, mostrandole in azione.

Esclusiva temporale su PC e PS5, come detto, Deathloop ci metterà al comando di Colt, un abile sicario intrappolato in un loop temporale su di un'isola apparentemente abitata da mercenari che lo vogliono morto, fra cui la temibile Julianna.

Per rimanere vivi dovremo dunque utilizzare un ampio arsenale che include i molteplici strumenti illustrati nelle sequenze di gameplay: dal machete a vari tipi di fucili, spesso e volentieri a colpo singolo, che implicano dunque una certa precisione di tiro.

Oltre all'equipaggiamento potremo contare anche su un set di poteri speciali che ricordano quelli visti in Dishonored, e che ci consentono di proiettare il personaggio in un istante verso un punto dello scenario non troppo distante.

Deathloop sarà disponibile a partire dal 21 maggio. Terminata l'esclusiva temporale, probabilmente fissata a un anno, il gioco approderà anche su Xbox Series X|S.