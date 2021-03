Deathloop su PS5: esclusiva temporale e sviluppo inalterati dal passaggio a Xbox

Deathloop per PS5 si ritrova ora nella strana situazione di essere a tutti gli effetti un gioco Xbox Games Studios in esclusiva per la console Sony, ma gli accordi presi e lo sviluppo sono rimasti inalterati dopo l'acquisizione in blocco di Bethesda da parte di Microsoft.

Come era già stato riferito in precedenza, gli accordi presi in precedenza dal gruppo ZeniMax verranno rispettati anche nella nuova situazione, che riguarda peraltro anche GhostWire: Tokyo. Questo significa che Deathloop e il nuovo gioco di Mikami continueranno ad avere un'esclusiva temporale a favore di PS5 rispetto a Xbox, in base agli accordi che Bethesda aveva preso con Sony prima dell'acquisizione, ormai conclusa con successo.

Nel nuovo numero della rivista Game Informer, che tratta Deathloop come gioco di copertina con un esteso speciale, la cosa viene ribadita da un portavoce di Bethesda: "L'acquisizione non ha influito sullo sviluppo quotidiano di Deathloop, che stiamo portando avanti in esclusiva su PS5 per quanto riguarda le console e su PC".

Rimane confermata dunque la data di uscita di Deathloop fissata per il 21 maggio su PS5 e PC, mentre per quanto riguarda l'uscita su Xbox Series X|S non c'è ancora certezza anche se pare che l'esclusiva sia destinata a durare un anno, dunque probabilmente se ne riparlerà nel 2022.

Nel frattempo, il gioco è tornato a mostrarsi con uno spettacolare trailer dallo State of Play del 25 febbraio 2021.