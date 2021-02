Deathloop: trailer PS5 dallo State of Play del 25 febbraio 2021

Questa sera, 25 febbraio 2021, Sony PlayStation ha distribuito il nuovo State of Play grazie al quale abbiamo potuto scoprire le ultime novità per PS5 e PS4. Le due macchine da gioco nipponiche ci permetteranno di giocare a molteplici videogame di qualità (o almeno speriamo!) in arrivo durante l'anno. Tra i vari titoli mostrati, c'è stato spazio anche per Deathloop.

Deathloop è uno sparatutto in prima persona in perfetto stile Arkane. Saremo intrappolati in un loop di morti e rinascita e dovremo trovare il modo per uscirne, danno la caccia a una serie di obbiettivi. Al tempo stesso, però, qualcun'altro darà la caccia a noi. Di volta in volta potremo migliorare le nostre abilità e creare nuovi passaggi. Il gioco è in arrivo il 21 maggio 2021.

Infine, la carenza di componenti PS5 e Xbox sarà al centro di un indagine del governo USA. Inoltre, abbiamo scoperto che un utente PS5 su quattro non viene da PlayStation 4, dice Jim Ryan.