Deathloop è il gioco di copertina di Game Informer, informazioni in arrivo

Deathloop ha l'onore di essere il gioco di copertina di Game Informer, cosa che rappresenta ormai una tradizione di lungo corso in ambito videoludico e ha una certa importanza perché solitamente significa che è in arrivo una bella quantità di nuove informazioni, visto l'approfondito speciale di cui sarà protagonista.

Intanto, c'è davvero una bella copertina elaborata per la storica rivista cartacea, che riportiamo qui sotto. La grafica in stile comics anni 60-70 riprende un po' l'art direction che abbiamo visto anche nel gioco, sotto alcuni aspetti, e la cosa interessante è che il tutto coinvolge anche il layout della copertina stessa, che diventa una sorta di vero e proprio fumetto comprendendo anche il logo della rivista.

Non ci sono ancora informazioni sullo speciale all'interno della rivista e dobbiamo aspettare l'uscita del nuovo numero, prevista per il 9 marzo 2021, per conoscere le novità riportate nell'articolo. Si tratta di un approfondimento di 14 pagine che comprende un esteso resoconto basato su una prova di una demo esclusiva, dunque possiamo aspettarci parecchie novità su Deathloop nei prossimi giorni.

Per il momento, abbiamo saputo di recente che il gioco non è un rogue-like e che i loop temporali hanno dei limiti, inoltre rimane ancora il mistero sull'uscita su Xbox Series X|S, anche se è probabile che questa avvenga dopo un anno da quella PS5 e PC, considerando gli accordi di esclusiva temporale e nonostante Arkane sia di fatto un first party Microsoft, con l'acquisizione di Bethesda ormai conclusa.