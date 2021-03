Deathloop non è un rogue-like, i loop temporali hanno dei limiti da sfruttare

Deathloop è uno dei giochi più promettenti in arrivo nei prossimi mesi. Parliamo di uno sparatutto in prima persona che ci intrappolerà all'interno di un loop di morti e uccisioni. Ora, tramite un'intervista rilasciata al PlayStation Official Magazine UK, possiamo leggere le parole del game director Dinga Bakaba che ci conferma che non dobbiamo considerare questo gioco come un rogue-like.

"Questo loop temporale è qualcosa di imperfetto. Ci sono dei limiti, quindi un giocatore con molta esperienza saprà come funziona in ogni sua parte. La maggior parte degli obbiettivi sono prevedibili." Questo però non significa che ogni loop temporale sarà identico: ad esempio, un "Visionary" potrebbe cercare di ucciderci in una partita e potrebbe fallire, di conseguenza la volta successiva eviterebbe di ripetere lo stesso errore. Le cose possono cambiare tra una partita e l'altra di Deathloop e i giocatori dovranno adattarsi di conseguenza.

Il loop temporale che ci farà partire da capo ogni volta non condizionerà il nostro equipaggiamento: ci saranno upgrade, nuove armi, poteri e perk da ottenere. Non dobbiamo considerare Deathloop come un rogue-like che ogni volta ci fa partire dal principio con equipaggiamenti casuali. Potremo "creare un nostro arsenale".

Vi ricordiamo che Deathloop è atteso per PC e PS5 il 21 maggio 2021. Per ora non ci sono informazioni per altre versioni console. Se volete vedere in azione il gioco, ecco il nuovo video di gameplay che spiega il particolare shooter di Bethesda.