Deathloop: il nuovo video spiega il particolare shooter di Bethesda

All'interno dell'IGN Fan Fest 2021 è stato pubblicato un nuovo video di Deathloop. All'interno di questi due minuti abbondanti, vengono spiegate meglio tutte le particolarità di questo shooter di Bethesda, incentrato sulla meccanica di loop e su una dualità davvero esplosiva.

Deathloop è ambientato sull'isola di Blackreef, un luogo che presto si trasformerà nel teatro dello scontro tra due leggendari assassini. Il giocatore interpreterà Colt, un killer che è rimasto intrappolato nel loop temporale che circonda l'isola. Per sfuggirvi dovrà far fuori 8 bersagli chiave prima che il giorno ricominci.

Peccato che Julianna, un'assassina rivale, farà di tutto per ostacolare Colt e proteggere il loop. Uccidendo ogni volta il protagonista. Il compito del giocatore sarà quello di imparare ad ogni partita nuove strade e nuovi stratagemmi per rompere finalmente il ciclo infinito. Nel video di oggi potremo vedere diversi poteri di Colt e molte delle strategie che potrà utilizzare per eliminare gli avversari. Non si tratterà semplicemente di affrontare la situazione di petto, ma si potranno sfruttare posizioni sopraelevate e nascondigli per sfruttare ogni ambiente a proprio vantaggio.

Nel video si possono vedere anche i tanti ambienti diversi e le tante situazioni strampalate che sarà possibile incontrare a Blackreef, oltre che si vedranno spettacolari scene di combattimento e inseguimento.

Deathloop arriverà in esclusiva temporale di un anno su PS5 e PC il prossimo 21 maggio 2021.