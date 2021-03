Il Cortocircuito: oggi si parla StarCraft 2 ed eSport con Reynor e di Nintendo Switch (Pro)

Anche oggi, come da tradizione per il venerdì, alle ore 16 torna Il Cortocircuito con Pierpaolo Greco, Alessio Pianesani e Francesco Serino in diretta sul canale Twitch di Multiplayer.it . Oggi si parlerà in particolare di StarCraft 2 e della vittoria storica del giocatore italiano Reynor , che sarà ospite speciale della puntata e di Nintendo Switch , con i suoi 4 anni di carriera e un futuro roseo ma anche misterioso, viste le recenti voci sul nuovo modello.

Come sempre, non c'è Il Cortocircuito senza i vostri commenti. Per questo motivo vi esortiamo ad usare la chat di Twitch, i commenti sotto questa notizia o il gruppo Telegram ufficiale di Multiplayer.it per farci sapere come la pensate. In questo gruppo troverete tanti altri appassionati come voi con cui chiacchierare una volta terminata la trasmissione. Durante il Cortocircuito, infatti, Telegram servirà per registrare i vocali che poi faremo sentire durante la live.

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android.

