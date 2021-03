Nintendo Switch Pro: nuovo modello con schermo OLED più grande nel 2021 per Bloomberg

Nintendo Switch Pro, ovvero il nome provvisorio con cui viene indicato il possibile nuovo modello aggiornato della console Nintendo, potrebbe arrivare nel corso del 2021, secondo un report di Bloomberg, con schermo OLED più grande affidato a Samsung ma risoluzione invariata rispetto al modello attualmente disponibile.

Si tratterebbe dunque di una importante revisione sullo stile immaginato finora per il fantomatico Nintendo Switch Pro, un aggiornamento sostanziale rispetto all'hardware attualmente disponibile, soprattutto per quanto riguarda ampiezza e qualità del display, in base a quanto riferito dal giornalista Takashi Mochizuki, ma anche componenti interne.

Il report parte dalla messa in produzione di massa di una serie di display da 7 pollici OLED a 720p a partire da giugno presso Samsung Display, che dovrebbero essere utilizzati per il nuovo Nintendo Switch. Questo comporterebbe probabilmente una variazione nella progettazione della console Nintendo, visto che attualmente sfrutta un display da 6,2 pollici.

Oltre a questo, dovrebbero però essere modificati anche altri aspetti interni all'hardware di Nintendo Switch, considerando che se la risoluzione in modalità portatile rimarrà 720p, per l'articolo di Bloomberg la nuova console dovrebbe comunque essere in grado di raggiungere i 4K una volta collegata alla TV, dunque è chiaro che in termini grafici si tratti di un modello più potente di quello attuale, forse basato su una revisione del SoC Nvidia interno.

Non c'è ancora una data di uscita precisa per questa nuova versione, ma secondo la fonte i nuovi display cominceranno ad essere distribuiti verso luglio, per una possibile distribuzione del fantomatico Nintendo Switch Pro in tempo per l'autunno 2021.