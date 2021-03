Xbox Series X|S e One con Amazon Alexa: in arrivo una nuova app evoluta

Xbox Series X|S e Xbox One avranno presto un'app specifica dedicata ad Amazon Alexa che consentirà un'interazione più evoluta con il celebre assistente virtuale, con ulteriori comandi vocali e possibilità di utilizzo attraverso le console.

È già disponibile da tempo una skill specificamente dedicata a Xbox su Amazon Alexa, ma questa nuova app attualmente in fase di testing dovrebbe consentire di utilizzare i comandi vocali di Alexa per controllare alcune caratteristiche delle console, con tanto di elementi video riportati sullo schermo.

Non essendoci più Kinect, tuttavia, sarà necessario avere comunque un dispositivo Alexa, come Amazon Echo o altri simili collegati alla console Xbox, per poter interagire con l'intelligenza artificiale. Una volta effettuato il collegamento fra il dispositivo Amazon Alexa e Xbox, sarà possibile utilizzare una serie di comandi vocali.

Tra questi, si potrà accendere e spegnere la console, lanciare un gioco chiamandolo per nome, controllare le novità (su Xbox Game Pass, ad esempio), aprire app di video streaming come Netflix o Prime Video, mettere in pausa e controllare i contenuti video, dire a Xbox di registrare delle clip o invitare amici a una partita online.

Inoltre, altri comandi dovrebbero visualizzare elementi sullo schermo, come parte integrante dell'interfaccia di Xbox, come la possibilità di ascoltare musica sulla console, consultare email, pianificare il calendario, vedere il meteo e anche visualizzare il video-citofono sullo schermo TV, per i dispositivi compatibili.