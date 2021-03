Genshin Impact, il cosplay di Hu Tao firmato Babsofthegalaxy ha un perfetto tempismo

Genshin Impact, nel suo essere ormai un fenomeno globale, si porta dietro conseguenze come il fatto di fare da fonte d'ispirazione per un gran numero di cosplay, come dimostra anche quest'ottima interpretazione di Hu Tao da parte di Babsofthegalaxy, che arriva con perfetto tempismo visto che riguarda praticamente l'ultimo personaggio aggiunto all'ampio roster del gioco, giunto proprio di recente.

Sono dunque bastati pochi giorni alla cosplayer brasiliana per creare una riproduzione praticamente perfetta della nuova combattente di Genshin Impact. Da notare, peraltro, che la ragazza in questione è una tradizionalista su questo fronte e ha costruito il costume da sola cercando di imitare nel miglior modo possibile quello del personaggio del gioco, come dimostrato anche da un video pubblicato sul profilo Instagram di Babsofthegalaxy.

La ricostruzione è davvero notevole: la cosplayer è ormai una specialista nell'interpretazione dei personaggi di Genshin Impact, avendone proposti diversi, ma questo si distingue se non altro per il tempismo perfetto con cui è stato presentato, visto che la giovane e potente Hu Tao è arrivata praticamente nell'ultima settimana all'interno del roster.

