Demon Slayer, il cosplay di Nezuko di saya_scarlet è commovente

Vediamo il commovente cosplay di Nezuko, protagonista della serie giapponese Demon Slayer, realizzato con grande amore dalla cosplayer saya_scarlet. Si tratta di un lavoro davvero notevole, che riproduce in modo puntuale le caratteristiche fondamentali del personaggio, a partire dal bambù che tiene in bocca per non fare del male agli umani.

Da notare che saya_scarlet ha ripreso anche una delle pose tipiche del personaggio, provando a imitarne lo sguardo (difficile, visti i giganteschi occhi di Nezuko). Ben realizzato anche il fondale, che rende più verosimile l'intera ricostruzione.

Per chi non la conoscesse, Nezuko è la protagonista femminile di Demon Slayer. Sorella di Tangiro, viene trasformata in demone all'inizio della serie, dando vita agli eventi che porteranno il ragazzo a diventare un ammazzademoni per andare alla ricerca di una cura per farla tornare umana.

