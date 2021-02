Hades, il cosplay di Persephone di Jessica Nigri è divino

Con il suo divino cosplay di Persephone, Jessica Nigri ci fa capire pienamente come mai Zagreus si impegni così tanto per fuggire dagli inferi in Hades, il gioco di ruolo d'azione di Supergiant Games.

La regina delle cosplayer riprende la posa del personaggio di Hades in uno dei suoi artwork ufficiali, ricreandolo in ogni dettaglio, dalla capigliatura al cesto di frutta e verdura che porta con sé. Naturalmente anche il vestito è specchiato con quello della dea. Il solito lavoro eccezionale, insomma, per un personaggio inusuale per i suoi standard.

Scorrendo le immagini del post su Instagram potrete vedere anche il cagnolino della Nigri che fa il cosplay di Zagreus, con tanto di spada. Inoltre pare che Hades le sia piaciuto moltissimo, un altro motivo per considerarlo il vero gioco dell'anno 2020. Ma ora bando alle ciance e ammiriamo la Nigri Persephone in tutto il suo splendore.

