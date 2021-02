Dark Souls, il cosplay della Fire Keeper di Lindsey Elise ci fa lodare il sole

Non è facile, ma anche Dark Souls può ispirare cosplay aggraziati al di là degli ovvi mostri o rudi cavalieri, come dimostra questa interpretazione del Fire Keeper da parte di Lindsey Elise, veramente ben fatta.

La Fire Keeper, d'altra parte, è una visione particolarmente positiva e ispiratrice anche all'interno del gioco stesso: guardiana dei falò, la sua presenza in prossimità di uno di questi garantisce una fornitura extra di Estus e la possibilità di effettuare l'upgrade delle fiaschette e sono dunque delle entità particolarmente positive e ricercate nel mondo di Dark Souls, nonché decisamente rare.

La Fire Keeper interpretata da Lindsey Elise in questo cosplay, in particolare, dovrebbe essere l'omonimo personaggio presente in Dark Souls III, presente nel Firelink Shrine e devota all'Ashen One, consentendo il livellamento del personaggio in cambio di anime e in grado anche di curare i dark sigil, o simboli oscuri.

In un mondo inquietante e dilaniato dalle tenebre, insomma, la Fire Keeper si distingue per una particolare grazia che viene ben replicata qui dalla modella, anche attraverso un'ottima ricostruzione dei suoi particolari accessori, come il copricapo che le cela anche buona parte del viso.

