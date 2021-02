Kate Rayner, director di The Coalition, fa coming out come transgender: Phil Spencer si congratula

Kate Rayner è lo studio technical director di The Coalition, il team di Xbox Games Studios responsabile della serie Gears of War, e nelle ore scorse ha deciso di ricorrere a Twitter per annunciare pubblicamente il suo essere transgender, ovvero facendo un coming out ufficiale via social media.

"Sono transgender, la mia identità di genere è femmina", ha affermato Kate nel suo messaggio al mondo, spiegando come anche il fatto di creare videogiochi l'abbia aiutata a trovare una propria identit: "Quando ho iniziato la mia carriera nello sviluppo di videogiochi, oltre 20 anni fa, si trattava già di una passione che avevo fin da bambino e creare mondi virtuali dove si può essere chiunque, e di qualsiasi genere, ha cementato la mia passione per la tecnologia, lo sviluppi software e la creazione di giochi interattivi", ha affermato la Rayner, che ha avuto un ruolo fondamentale anche nello sviluppo di Gears 5 come responsabile della direzione tecnica.

"Il supporto che ho ricevuto da Microsoft è stato fantastico, sono molto emozionata dal fatto di poter ulteriormente dedicarmi al massimo e collaborare con questi talentuosi sviluppatori". A stretto giro è arrivato anche il messaggio di apprezzamento di Phil Spencer, capo di Xbox, che si è detto "Orgoglioso di lei, della sua forza e del suo coraggio nella scelta di vivere autenticamente".

Nel frattempo, la Rayner continua il lavoro presso The Coalition, dopo aver concluso di recente l'espansione Hivebusters di Gears 5, forse verso un probabile Gears 6 che non è però ancora stato annunciato.