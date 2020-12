Gears 5: Hivebusters, la recensione: un DLC imperdibile per i fan

Ebbene, qual è l'origine della curiosa procedura? E chi sono questi personaggi ? Il team di sviluppo di Gears ha deciso di raccontarcelo con un pacchetto acquistabile per 19,99 euro, ma il cui download è gratuito per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate .

La recensione di Gears 5: Hivebusters ci ha consentito di provare nuovamente la straordinaria esperienza dello sparatutto firmato The Coalition , che si arricchisce con questo DLC di una bella campagna della durata di circa tre ore in cui vengono raccontate le origini della Squadra Scorpio .

La sensazione che Keegan , Mac e Lahni fossero delle semplici "skin" per la modalità Fuga scompare infatti nel corso di questa campagna extra, dove i tre soldati rivelano il proprio passato mentre lottano per sopravvivere, diventando alla fine qualcosa di più che semplici compagni di squadra. Un percorso reso molto bene anche nella versione italiana, grazie all'ottimo doppiaggio (specie quello di Mac).

La storia di Gears 5: Hivebusters comincia con una missione su di un'isola in cui gli ex COG Jeremiah Keegan, Leslie "Mac" Macallister e Lahni Kaliso si trovano ad affrontare le creature dello Sciame ma scoprono anche l'esistenza di una bestia misteriosa che in qualche modo riesce a contrastare le Locuste utilizzando un acido letale.

Non poteva ovviamente mancare, fra i sei capitoli del DLC, una sequenza che ricorda da vicino la già citata modalità Fuga, e in cui Keegan, Mac e Lahni devono fuggire a gambe levate da un alveare dopo aver liberato un gas che uccide le Locuste in pochi istanti ma che risulta tossico anche per gli esseri umani. La varietà delle situazioni, ad ogni modo, è sorprendente così come la bontà della direzione artistica.

Sul fronte del bestiario non manca nulla: le creature dello Sciame aumentano gradualmente di numero mentre vengono introdotte tipologie più coriacee e minacciose, fino ad arrivare a veri e propri boss fight anche piuttosto caotici. C'è persino spazio per qualche azione stealth , laddove lo si desideri, ma il gioco fornisce grande libertà circa l'approccio e non si viene dunque limitati in alcun modo.

Nonostante ciò, l'espansione è capace di tenerci letteralmente incollati al televisore mentre si alternano fasi esplorative, dialoghi significativi e naturalmente gli scontri a fuoco, che al livello di difficoltà normale solo in rari casi si rivelano sufficientemente impegnativi. Naturalmente nulla vieta di giocare e rigiocare la storia a un grado di sfida superiore, magari in cooperativa con gli amici.

La cosa interessante di Hivebusters è che non introduce particolari novità sotto il profilo del gameplay rispetto a Gears 5 : mancano armi o nemici inediti, a parte un'unica importante eccezione, e quello che ci troviamo di fronte nel corso delle tre ore necessarie per completare la campagna è fondamentalmente un rimescolamento di meccaniche già note e acquisite, a cui si aggiunge solo il discorso delle Ultimate potenziabili tramite la raccolta di specifici oggetti.

Realizzazione tecnica

Ci sono momenti davvero suggestivi in Gears 5: Hivebusters, altri frenetici e incredibilmente spettacolari, al punto da mettere in difficoltà lo scaler dinamico a cui ci siamo affidati per ottenere su PC 60 fps granitici, nonostante la risoluzione di 4K e la regolazione di tutti i parametri al massimo. Con gli stessi valori ma senza questo espediente la nostra configurazione non si spinge oltre i 30 fps, ed è un peccato che ad oggi manchi ancora fra le opzioni il DLSS: sarebbe interessante fare un confronto fra le due tecnologie.

Non c'è tuttavia solo tecnica in questo DLC. Come detto, abbiamo trovato la direzione artistica di Hivebusters eccellente, con alcuni momenti pieni di atmosfera e paesaggi davvero evocativi. In una delle fasi finali, mentre ci accingevamo a esplorare uno scenario ricco di verde mentre un giro di chitarra acustica ci accompagnava, non abbiamo potuto fare a meno di pensare a un omaggio a The Last of Us 2: chissà se era davvero questa l'intenzione degli sviluppatori.