Starfield, una nuova immagine del gioco è trapelata su internet?

Starfield potrebbe essersi mostrato in un'altra immagine, anche questa a quanto pare trapelata online su internet ma sempre piazzata al confine tra lo scherzo e la realtà, a quanto pare, per cui non è facile capire se questi materiali siano autentici o meno.

Si tratta di uno screenshot molto simile agli altri trapelati in precedenza, come potete vedere qui sotto, che mostra quella che sembra la sorta di base spaziale vista anche in precedenza da un'altra prospettiva, cosa che consente di leggere più correttamente la scritta "LAB".

Anche in questo caso, in base a quanto riferito, si tratta di un'immagine risalente a una build del 2018 e sembra essere più che altro una sorta di esempio o asset da utilizzare nel gioco che non una vera e propria scena di gameplay, sempre che ovviamente tutto questo abbia una minima veridicità.

Immagini simili a questa sono emerse in un precedente leak emerso in più mandate ma ovviamente non si tratta di materiali confermati da Bethesda, la quale continua a mantenere il più stretto riserbo su Starfield, dopo il suo primo annuncio con logo e nient'altro.

In questo caso, l'immagine proviene da un utente del forum NeoGAF che riferisce sostanzialmente di non essere nemmeno un insider e semplicemente di "passare troppo tempo su internet", dunque non è chiaro come abbia trovato il materiale in questione. In ogni caso, come abbiamo fatto con gli elementi precedenti, riportiamo anche questo, che sembra se non altro dimostrare una certa continuità rispetto al leak iniziale.

Insomma, non è chiaro se si tratti di uno scherzo, un fake o cos'altro, ma per il momento non c'è assolutamente nient'altro su Starfield, dunque proponiamo anche questa dubbia immagine riportata qui sotto, in attesa di informazioni che potrebbero effettivamente arrivare nel corso dell'anno, considerando che alcuni sostengono che il gioco possa uscire entro il 2021.