Final Fantasy 7 Remake, nessuna notizia dal recente concerto in Giappone

Final Fantasy 7 Remake sembrava dover essere al centro di qualche annuncio particolare da parte dei producer Motomu Toriyama e Yoshinori Kitase durante il concerto dedicato alla serie che si è tenuto nelle ore scorse in Giappone, ma alla fine non è emerso assolutamente nulla.

D'altra parte la cosa era stata già chiarita: dopo una prima voce che voleva annunci in arrivo su "contenuti" relativi a Final Fantasy 7 Remake nel corso del concerto, successivamente è arrivata una rettifica che spiegava come si trattasse di una traduzione errata delle parole dal giapponese, dunque l'intervento di Toriyama non sembrava riferirsi a novità sul fronte del nuovo videogioco.

A questo punto c'è la conferma: l'evento è passato e non solo non ci sono stati grossi annunci, ma nemmeno accenni particolari a Final Fantasy 7 Remake come videogioco, con i due che si sono semplicemente riferiti al concerto, spiegando come abbiano dovuto optare per un evento in streaming a causa del Covid-19 e il lavoro di rielaborazione effettuato sulle musiche originali per renderle più dinamiche e riarrangiate per l'orchestra.

Dunque nessun riferimento ad alcuni dei temi ricorrenti nelle voci di corridoio recenti, come la versione PS5 di Final Fantasy 7 Remake specificamente rielaborata per la next gen o i porting su PC o anche Xbox, considerando peraltro che in aprile scadrà il periodo di esclusiva che doveva legare il gioco alle piattaforme Sony per un anno.

O quantomeno non è questa la sede in cui dovevamo aspettarci qualche informazione al riguardo, ma nuovi annunci potrebbero comunque arrivare nelle prossime settimane. D'altra parte, Final Fantasy 7 Remake Parte 2 continua il suo sviluppo, nel frattempo.