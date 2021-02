Microsoft Store distribuiva giochi Nintendo illegalmente tramite un'estensione

Secondo quanto segnalato da The Verge, un'estensione di Edge per Microsoft Store permetteva di ottenere copie di giochi classici Nintendo, come Mario Kart 64 e Super Mario Bros, oltre che giochi come Sonic the Hedgehog, Pac-Man e Tetris. Persino Minecraft, di proprietà di Microsoft, era disponibile in tal modo.

Secondo quanto segnalato, gli sviluppatori che hanno realizzato questa estensione per Microsoft Store non erano di proprietà di Microsoft, Nintendo o altre terze parti legate ai titoli coinvolti. Le pagine prodotto di tali giochi sono state rimosse, ma tramite alcune recensioni di utenti è stato possibile capire che le pagine erano disponibili sin dallo scorso ottobre: semplicemente nessuno se ne era reso conto e la notizia non era circolata.

Inoltre, secondo un'immagine che mostra un tweet ora non più disponibile, anche l'account Twitter ufficiale di Microsoft Edge Dev avrebbe condiviso questa estensione. Non possiamo però confermare che si tratti di un'immagine vera. Un utente, noto come @olynative su Twitter, è riuscito a scaricare l'estensione di Mario Kart 64 e ha potuto vedere che questa scaricava una ROM del gioco. Alcune delle pagine prodotto precisavano che non si trattava di un prodotto ufficiale e che la grafiche, giochi e contenuti multimediali erano di proprietà dei rispettivi proprietari, ma è ovvio che una frase di questo tipo non basta a rendere il tutto legale.

Come detto, il problema è però stato risolto eliminando le pagine. Ci chiediamo se altri tenteranno un approccio simile.

Vi ricordiamo infine che Microsoft comprerà Bethesda attraverso Vault, una controllata che darà libertà agli studi.