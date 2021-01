Final Fantasy 7 Remake Parte 2, Square Enix parla del mondo di gioco

Final Fantasy 7 Remake Parte 2 è in sviluppo, anche se non ha ancora un periodo di uscita fissato e probabilmente non ce l'avrà ancora per un bel po', ma il producer Yoshinori Kitase e il co-director Naoki Hamaguchi hanno parlato un po' del mondo di gioco e dei lavori in corso, oltre alla storia che stanno costruendo per l'attesa seconda parte, nel corso dell'evento CEDEC+ Kyushu 2020 Online.

Un grosso interrogativo su Final Fantasy 7 Remake Parte 2 riguarda l'ambientazione: considerando che tutta la prima parte si svolge soltanto all'interno di Midgar, c'è grande interesse nel capire come gli sviluppatori riusciranno a rendere tutto il mondo originale, considerando che era molto più vasto dell'ambientazione iniziale.

Ebbene, Square Enix punta a ricrearlo mantenendo comunque l'approccio usato per Midgar, ovvero cercando di renderlo realistico e molto dettagliato. Prendendo ad esempio la città di Final Fantasy 7 Remake e come gli sviluppatori siano riusciti a renderla un luogo realistico e vivo, con la possibilità anche di vederla dall'alto in alcuni momenti per apprezzarne l'ampiezza, Hamaguchi ha riferito che lo stesso approccio verrà utilizzato anche per il resto del mondo.

"In Part 2 vogliamo mantenere quel livello di dettaglio e consentire agli utenti di avere la stessa esperienza di Midgar trasferita al mondo intero", ha affermato il co-director. L'idea degli sviluppatori è rispondere alle aspettative dei giocatori, che sanno cosa li aspetta nella Parte 2 avendo magari giocato all'originale, ma anche un effetto sorpresa, per il modo in cui verrà rappresentato il mondo intorno alla città.

Entrambi gli sviluppatori hanno inoltre fatto presente una caratteristica particolare: buona parte del team responsabile della prima parte erano fan dell'originale, mentre coloro che stanno prendendo parte alla Part 2 in molti casi sono sviluppatori che hanno conosciuto il gioco proprio attraverso il Remake, cosa che può portare a un cambio di prospettiva anche nella visione generale del gioco.

Un elemento ricorrente nei commenti degli sviluppatori che conoscevano già l'originale è stato in particolare il sistema di combattimento action, che ha modificato in maniera sostanziale l'esperienza classica di Final Fantasy 7 e probabilmente possiamo aspettarci delle evoluzioni in questo senso anche per Final Fantasy 7 Remake Parte 2.

Nel frattempo, restiamo in attesa di eventuali informazioni su Final Fantasy 7 Remake per PS5 in versione next gen, cosa che era comparsa in recenti voci di corridoio, con la possibilità che possa arrivare simultaneamente anche su PC.