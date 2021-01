Final Fantasy 7 Remake su PS5 in versione next gen verrà annunciato a febbraio?

Final Fantasy 7 Remake potrebbe avere una versione next gen specifica per PS5 (o almeno per questa console, non ne vengono specificate altre) con un annuncio previsto a febbraio, almeno secondo un presunto insider che sostiene di essere a conoscenza di fatti riguardanti Square Enix.

Anche in questo caso ci rifacciamo a un utente del forum ResetEra che è considerato fonte affidabile anche dai moderatori del forum in questione, ma sinceramente non troviamo particolari riscontri nella sua "carriera" da insider, dunque al momento si tratta di semplici voci di corridoio incontrollate, tipo quelle di ieri relative a Metal Gear Solid Remake.

L'utente/insider in questione è conosciuto con il nickname "Navtra" e secondo molti è stato piuttosto preciso nelle sue previsioni su Final Fantasy XVI nei mesi scorsi, cosa che lo rende a quanto pare una fonte affidabile per vari utenti.

Secondo quanto riportato dal personaggio in questione, Final Fantasy 7 Remake dovrebbe essere presentato a febbraio in una versione specificamente next gen per PS5 e a quanto pare ci sarebbero anche notizie sul presunto Life is Strange 3, che non è mai stato annunciato in precedenza da Square Enix.

La possibilità di una versione evoluta di Final Fantasy 7 Remake su PS5 non è da escludere, considerando che si tratta ancora di un gioco in divenire in attesa anche della Parte 2, dunque l'idea non è proprio assurda. Ci sarebbe da capire, casomai, se venga trattato come un vero e proprio nuovo gioco o se gli acquirenti della versione PS4 possano accedere gratuitamente a questo upgrade.