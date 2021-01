Metal Gear Solid Remake esiste ed è esclusiva PS5, per l'insider di Silent Hill

Metal Gear Solid Remake esiste ed è esclusiva PS5, questo è quanto affermato con sicurezza dal presunto insider KatharsisT su ResetEra, ma non solo: potrebbero esserci più Remake sui vari capitoli della serie in sviluppo presso BluePoint, oltre a ribadire ancora una volta che Silent Hill esiste ed è in sviluppo presso Sony Japan Studio.

A questo non sappiamo bene come prendere le dichiarazioni di KatharsisT, a dire il vero: si tratta dell'insider sulle cui affermazione sono state costruite tutte le voci di corridoio che ci sono state finora sul fantomatico Silent Hill per PS5 in lavorazione presso Sony Japan Studio, gioco che però non è ancora mai stato annunciato nonostante ogni volta fosse atteso ai vari eventi ufficiali di presentazione da parte di Sony.

Tuttavia, resta il fatto che gode della fiducia dei moderatori del forum ResetEra per il fatto di poter essere effettivamente a conoscenza di alcuni fatti, anche se il tutto resta sul piano presunto. In ogni caso, le nuove informazioni lanciate nelle ore scorse sono particolarmente interessanti e le riportiamo, anche se non c'è alcuna garanzia sulla loro veridicità.

L'insider in questione ha ribadito nuovamente che Silent Hill esiste ed è in sviluppo presso il Japan Studio di Sony, nonostante quest'ultimo sembri essere alquanto in difficoltà viste le uscite di scena di grande rilievo a cui abbiamo assistito in questi mesi.

Non solo: a quanto pare ci sarebbe anche un Metal Gear Solid Remake (o forse più di uno, visto che sembra trapelare un plurale) da parte di BluePoint Games, anche questo esclusiva PS5. Inoltre, l'insider ha riferito che BluePoint Games verrà acquisita definitivamente da Sony nel prossimo futuro.

Prendete tutto come semplici voci di corridoio la cui veridicità non è controllabile al momento, ovviamente, ma si tratta comunque di chiacchiere decisamente interessanti, tanto più che non è la prima volta che si parla di un possibile Metal Gear Solid Remake su PS5.