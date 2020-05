Silent Hill su PS5 in esclusiva: annuncio vicino secondo nuove informazioni da un insider

Silent Hill su PS5 prende sempre più consistenza come ipotesi, sebbene rimanga nel regno delle voci di corridoio queste informazioni stanno diventando sempre più insistenti e si arricchiscono oggi di nuovi dettagli che parlano di un annuncio vicino e confermano l'esclusiva PS5, provenienti da Dusk Golem, supposto insider che si è fatto conoscere per varie anticipazioni su Resident Evil e il nuovo survival horror Konami.

Ovviamente non c'è assolutamente nulla di ufficiale, dunque prendete il tutto con le relative cautele, sebbene sull'argomento siamo tornati più volte anche perché alcune informazioni sono state confermate dai moderatori del forum ResetEra, cosa che di per sé dice poco ma rende leggermente più credibili le voci di corridoio.

Dusk Golem fa chiarezza su alcuni elementi riguardanti Silent Hill attraverso una serie di tweet che potete vedere qui sotto. Le cose sicure al 100% sono il fatto che Konami abbia intenzione da tempo di rilanciare la serie e che abbia proposto il progetto già nel 2018 ad alcuni team, come reboot e come nuova serie in forma episodica, ma senza arrivare a una soluzione.

Successivamente, nel tardo 2019, è arrivata da conoscenti dell'insider la conferma che il nuovo Silent Hill era in sviluppo in Giappone, dunque i lavori sarebbero iniziati verso l'inizio dell'anno scorso. Queste sono le informazioni su cui l'insider è sicuro al 100%, il resto invece sono convinzioni basate su alcune prove solide, che però non vengono esplicitate.

Queste convinzioni dell'insider riguardano il fatto che Silent Hill sia un'esclusiva PS5 e sviluppato in collaborazione con Sony Japan: Keiichiro Toyama, director del primo capitolo, sarebbe alla guida del progetto, con Masahiro Ito all'art direction e la musica affidata ad Akira Yamaoka, dunque gli autori originali con il supporto di vari sviluppatori Sony responsabili di Siren e Gravity Rush al lavoro.

Il nuovo Silent Hill sarebbe una sorta di "soft reboot", dunque una via di mezzo ma non un remake. Sarebbe in pratica un nuovo capitolo con probabili riferimenti all'ambientazione e al lore storico ma giocabile anche da chi non ha mai giocato i capitoli precedenti. Secondo quanto riferito Silent Hill su PS5 si trova già in forma giocabile e una demo verrà mostrata dopo l'annuncio, che a questo punto potrebbe essere vicino.

Le informazioni smentite al 100% da Dusk Golem riguardano invece il coinvolgimento di Hideo Kojima, che non avrebbe a che fare con il progetto, cosa che esclude anche Silent Hills, nonostante stia lavorando probabilmente a un horror anche lui. Escluso anche il fatto che Sony abbia acquisito la proprietà intellettuale di Silent Hill o di altri titoli Konami.

(2/5) someone seperately. Neither got the job, but I know this as fact.

-In late 2019, a seperate close friend in Japan informed me a Silent Hill game was being developed in Japan that had started dev at the start of 2019. I started doing some personal investigation from this, — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) May 21, 2020

(4/6) the following I have evidence to believe, but I can't verify the details (but it is from someone who would know & I verified their identity). So to lay the detaila of this put straight:

-It is developed by Sony Japan Studios & will be PS5 exclusive.

-Toyama is directing, — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) May 21, 2020