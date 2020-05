PlayStation, Jim Ryan è stato promosso a Senior Executive Vice President di Sony

Jim Ryan, il presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment, ovvero la divisione che si occupa del business PlayStation, è stato promosso a Senior Executive Vice President di Sony Corporation.

Lo apprendiamo da Daniel Ahmad, analista presso Niko Partners. La promozione di Ryan, che ricordiamo ha preso il posto di John Kodera nel febbraio del 2019, dovrebbe essere figlia degli ottimi risultati raggiunti in questi mesi dalla divisione Interactive Entertainment.

PlayStation Now, per esempio, ha raggiunto i 2,2 milioni di utenti alla fine dell'aprile del 2020, anche grazie all'ingresso di giochi quali Marvel's Spider-Man. Anche Remote Play, ovvero quella app che consente di giocare in streaming con la propria PS4 su PC/Mac e dispositivi mobile, nel giro di un anno è stata usata da più del doppio delle persone.

Questo senza considerare che la strategia di lancio e di comunicazione di PS5, nonostante la sua apparente immobilità, è stata in grado di registrare nuovi record sui social: il logo di PS5 è l'immagine gaming più popolare di sempre su Instagram, mentre il controller Dualsense ha infranto un record di popolarità su Twitter.

Tutti risultati che sono stati apprezzati all'interno della compagnia giapponese che, di conseguenza, ha deciso di dare un ruolo di prestigio a Ryan anche all'interno dell'organigramma di Sony Corporation. La promozione sarà valida a partire dall'1 giugno.