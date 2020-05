GTA 6 uscirà non prima di marzo 2021: Take Two prevede un anno fiscale senza grossi giochi

GTA 6 non arriverà probabilmente prima di marzo 2021, nel caso qualcuno sperasse in un'uscita a sorpresa per l'attesissimo titolo Rockstar Games, che secondo le voci di corridoio più selvagge poteva essere anche associato al lancio di PS5 e Xbox Series X, visto che Take Two prevede un anno fiscale senza grossi giochi.

Fra le numerose notizie che sono emerse nelle ore scorse in base ai risultati finanziari e ai programmi annunciati da Take Two, possiamo anche trarre questa conclusione: GTA 6 non potrà uscire nei prossimi mesi, almeno non prima di marzo 2021, in base a quanto riferito dallo stesso publisher.

Take Two ha in serbo un'intensa attività sul mercato, con 93 giochi in produzione per i prossimi 5 anni, ma nel corso del meeting finanziario con cui ha presentato i nuovi risultati ha anche detto chiaramente di aver previsto un anno fiscale 2021 privo di grosse uscite.

Indubbiamente, GTA 6 rientrerebbe tra le grosse uscite di Take Two, essendo probabilmente destinato ad essere uno dei maggiori eventi in assoluto nell'industria videoludica, dunque possiamo escludere abbastanza tranquillamente che il lancio del gioco possa avvenire entro l'anno fiscale 2021, che per la compagnia termina a marzo 2021.

Non che ci fossero molti dubbi al riguardo: su GTA 6 sono girate soltanto voci di corridoio e non c'è stato ancora alcun annuncio ufficiale da parte di Rockstar Games, non sono trapelati nemmeno materiali particolarmente affidabili, ma in molti hanno iniziato ad associare l'arrivo della next gen con la possibile uscita di GTA 6, che secondo alcune voci poteva rappresentare addirittura un gioco di lancio di PS5 e Xbox Series X, cosa peraltro abbastanza contraria alle abitudini storiche di Rockstar e della sua serie di punta, che solitamente tende a sfruttare invece il periodo di maturità delle console per esprimersi al meglio.

Nel frattempo, GTA 5 e Red Dead Redemption 2 continuano a far registrare vendite incredibili, con rispettivamente 130 milioni di copie e 31 milioni di copie vendute.