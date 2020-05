Take Two e Rockstar Games hanno 93 giochi in produzione per i prossimi 5 anni

Take Two ha in cantiere una quantità impressionante di giochi, si parla di un totale di 93 giochi che verranno rilasciati nel corso dei prossimi cinque anni secondo i programmi annunciati dalla compagnia, da parte di Rockstar Games e dei vari team interni e partner associati nello sviluppo.

Da adesso all'anno fiscale 2025, destinato a concludersi a marzo 2025, Take Two ha annunciato ben 93 giochi previsti, un numero incredibile su cui sono emersi anche ulteriori dettagli. Di questi titoli, infatti, 63 sono considerati "core games", ovvero probabilmente produzioni tripla A o doppia A, in ogni caso che rientrano nel mercato più classico dei videogiochi, mentre 17 giochi sono considerati "mid-core" e 13 che rientrano in produzioni casual. Inoltre 67 sono giochi venduti in maniera standard sul mercato, mentre 26 sono free-to-play.

Notevole anche la quantità di nuove proprietà intellettuali previste: dei nuovi giochi, 46 titoli sono completamente nuovi, appartenenti a proprietà intellettuali inedite, mentre gli altri 47 sono estensioni di franchise esistenti, ovvero nuovi capitoli, spin-off, conversioni varie e giochi per piattaforme mobile.

La quantità di titoli è comunque impressionante, anche rapportata a cinque anni di mercato e considerando tutte le eventuali digressioni e variabili: si tratta di quasi 20 giochi all'anno, salvo ovviamente modifiche nei progetti, cancellazioni o posticipi, dunque un apporto veramente importante.

Bisogna anche considerare la quantità di compagnie sussidiarie che fanno parte di Take Two: all'interno troviamo appunto Rockstar Games, 2K Games, 2K Sports, Global Software, Ghost Story Games (ex-Irrational), a loro volta suddivise in altri team interni, dunque di carne al fuoco può essercene parecchia, considerando poi anche le collaborazioni esterne e l'attività di publishing, come quella avviata con Private Division.

Tra le serie più note ci sono Grand Theft Auto, Borderlands, Civilization, Mafia, Max Payne, Red Dead, X-COM e i vari sportivi 2K, tanto per menzionarne alcuni, ma a quanto pare è in arrivo anche una quantità enorme di nuovi titoli inediti. Proprio nelle ore scorse è stato peraltro posto l'accento sulle incredibili vendite di GTA 5 e Red Dead Redemption 2, ma anche su altri titoli million seller del catalogo come Borderlands 3 e NBA 2K20.