The Last of Us 2, l'HDD in edizione limitata è perfetto per la PS4 Pro Limited

L'HDD in edizione limitata di The Last of Us 2 prodotto da Seagate è davvero bellissimo. Riprende, infatti, i colori e il motivo che rendono speciale la bellissima PS4 Pro Limited Edition dedicata al gioco di Naughty Dog.

Questo nuovo modello di PS4 Pro è stato annunciato nei giorni scorsi e oggi scopriamo che, insieme al gamepad DualShock 4, è in esclusiva su GameStop. Nelle stesse ore Seagate ha annunciato un nuovo hard disc esterno dedicato al gioco.

La periferica, coi suoi 2TB di spazio di archiviazione interni, è più che sufficiente per contenere The Last of Us: Parte 2, nonostante pesi oltre 100GB. Seagate, ovviamente, l'ha disegnata per offrire la massima compatibilità con PlayStation 4, ma questo HDD è utilizzabile con qualunque altro dispositivo dotato di presa USB. Certo, non stiamo parlando di un SSD di PS5 e dalla sua velocità di trasferimento dati next-gen, ma si tratta comunque di un prodotto di qualità da parte di un brand leader nel settore.

Il design esclusivo dedicato a The Last of Us: Parte 2 non è ancora in commercio, ma attraverso il sito ufficiale di Seagate si potrà tenere d'occhio la disponibilità. Il prezzo della versione standard di questa periferica è di 109,99 euro, quindi ci aspettiamo che questo Game Drive per PS4 in Edizione Limitata The Last of Us 2 abbia dei costi in linea.

La particolarità di questa periferica, oltre alle dimensioni contenute grazie alla quali poter tenere i propri giochi e le proprie installazioni in tasca, è particolare per il design che riprende la foglia di felce che ci sarà sull'Edizione Limitata The Last of Us 2 di PS4 Pro, oltre che per il logo del gioco in bella mostra.

In attesa dell'uscita, sapete che nella giornata di ieri è stato pubblicato un video di gameplay che mostra le meccaniche del gioco?