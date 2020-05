The Last of Us 2: PS4 Pro Limited e il gamepad DualShock 4 in esclusiva su GameStop, preordini disponibili

The Last of Us 2 avrà il suo bundle speciale con PS4 Pro in edizione limitata a tema, come abbiamo visto, che in Italia è un'esclusiva di GameStop e può dunque essere acquistata solo presso la catena di rivenditori in questione, che nel frattempo ha aperto i preordini.

Il bundle di The Last of Us 2 con PS4 Pro in edizione speciale presenta la console caratterizzata da una particolare finitura opaca, con un'incisione che riproduce sulla scocca il tatuaggio di Ellie, oltre a un controller wireless DualShock 4 in edizione limitata a tema e una copia fisica di The Last of Us Parte II, comprensiva anche di un codice per riscattare contenuti digitali tra i quali un tema dinamico, nuovi avatar e altro ancora.

La console in questione è disponibile in Italia solo da GameStop, con la possibilità di effettuare i preordini a questo indirizzo. La PS4 Pro The Last Of Us II - Limited Edition in esclusiva GameStopZing può essere acquistata al prezzo di 409,98 euro.

Su GameStop è disponibile anche il controller DualShock 4 Limited Edition a tema The Last of Us 2, acquistabile a parte come prodotto standalone al prezzo di 74,98 euro e attualmente anche questo in preordine a questo indirizzo.

Console e controller possono essere acquistati con spedizione direttamente a casa, ma nel caso preferiate il vecchio metodo con acquisto in negozio, ricordiamo che i negozi della catena stanno riaprendo in tutto Italia e qui potrete verificare quali negozi della catena GameStopZing sono aperti vicino a voi.

Su The Last of Us 2 è stato peraltro pubblicato ieri il video Inside the Gameplay da parte di Naughty Dog, con il team che mostra le meccaniche del gioco.