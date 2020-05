The Last of Us 2, il video Inside the Gameplay da Naughty Dog mostra le meccaniche del gioco

The Last of Us 2 continua a mostrarsi in forma ufficiale, in questo caso con un lungo video di approfondimento sul gameplay del gioco da parte di Naughty Dog, che spiega diversi elementi relativi alle meccaniche di gioco.

Questo nuovo video diario si incentra dunque sul gameplay, proseguendo nella disamina dell'attesa esclusiva PS4 dopo il video precedente che era invece un Inside Story, e dunque dedicato soprattutto alla storia e alla narrazione.

Il video Inside the Gameplay mostra dunque quasi nove minuti di gioco, illustrando diverse situazioni e mettendo in scena in maniera più chiara diversi aspetti del gameplay. Si va dunque dall'esplorazione, al sistema di movimento, fino ovviamente al combattimento e agli elementi survival presenti in The Last of Us 2.

Proseguendo con l'idea dell'immedesimazione totale nei confronti dei protagonisti, gli sviluppatori spiegano come The Last of Us 2 ci ponga continuamente di fronte a delle scelte, cercando di offrire diverse prospettive su come risolvere le situazioni in cui si trovano i personaggi.

C'è dunque il combattimento classico ma ci sono anche diverse soluzioni che avvicinano la meccanica di gioco allo stealth, dunque si può scegliere se adottare un profilo più o meno basso, cercando di fare meno rumore possibile o attaccare i nemici a viso aperto. Il gioco propone diversi strumenti e meccaniche di gameplay che consentono un approccio personalizzato allo scontro e anche alla sopravvivenza nell'ambiente ostile.

The Last of Us 2 ha anche un bundle con PS4 Pro per un'edizione speciale della console, tuttavia sembra che la PS5 incombente stia frenando molti dall'acquistare il nuovo modello in questione.