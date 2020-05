The Last of Us 2, un video diario dedicato alla storia con Neil Druckmann

The Last of Us 2 è protagonista di un nuovo video diario dedicato alla storia del gioco, che viene presentata dal director Neil Druckmann, dal co-director Anthony Newman e dalla narrative lead Halley Gross.

I tre discutono nel filmato della nuova ambientazione di questo episodio, di cosa sia cambiato nel corso degli anni che ci separano dalla conclusione di The Last of Us, e di come naturalmente si siano evoluti i personaggi.

Come già rivelato diverso tempo fa, The Last of Us 2 vedrà Ellie passare da ragazzina innocente a donna vendicativa per via delle tragedie che si consumeranno in questo capitolo.

Il gioco ci farà dubitare di tutto, secondo l'attore che interpreta Joel, e sarà probabilmente una delle esperienze videoludiche più violente e spietate di sempre: saremo pronti ad affrontarne la campagna?

La data di uscita di The Last of Us 2 è fissata al 19 giugno, in esclusiva su PlayStation 4.