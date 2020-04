The Last of Us 2 ci farà dubitare di tutto, secondo l'attore che interpreta Joel

The Last of Us 2 purtroppo non sembra destinato ad arrivare a maggio come era precedentemente stato annunciato (dopo un altro posticipo), ma continua ad essere uno dei giochi più attesi dell'anno e le recenti affermazioni di Troy Baker, l'attore che dà la voce a Joel, non fanno che incrementare l'attesa, parlando di una storia sconvolgente che ci farà mettere tutto in discussione.

In un'intervista pubblicata da Fandom, Baker ha ribadito come la struttura narrativa di The Last of Us 2 sia un elemento di grande importanza nella nuova produzione Naughty Dog e che la storia sia estremamente coinvolgente. Inoltre, pare sia un gioco destinato a scardinare parecchie convenzioni e sconvolgere i giocatori in termini di racconto, togliendo i punti di riferimento classici.

"Se abbiamo fatto bene il nostro lavoro, la gente metterà in dubbio qualsiasi cosa", ha spiegato Baker, indicando dunque come i colpi di scena siano continui e le sorprese degli elementi ricorrenti nel gioco (a meno che non si riferisca alla data di uscita).

L'idea di Naughty Dog, insomma, è fare in modo che i giocatori mettano in discussione anche le loro stesse concezioni sul gioco, su come sia impostato il mondo di gioco e su chi siano realmente i protagonisti della storia". L'obiettivo è portare i giocatori a non avere certezze e a dubitare su tutto in The Last of Us 2.

"Voglio che le persone entrino in questa storia con una mente aperta e consentano a Joel ed Ellie di raccontare la loro storia, non semplicemente la storia che la gente vorrebbe sentirsi raccontare", ha affermato Baker, "Se entrate in questa cosa con una mente aperta, penso che l'esperienza sia completamente diversa", ha spiegato l'attore.

Il problema è che The Last of Us 2 è stato rinviato e non ha ancora una data di uscita precisa a questo punto, sebbene Neil Druckman abbia riferito che non c'è ancora nulla di escluso almeno per quanto riguarda l'uscita in digitale.