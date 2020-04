Games With Gold aprile 2020: uno dei giochi gratis potrebbe essere stato cambiato da Microsoft

I Games with Gold di aprile 2020 sono stati comunicati già a fine marzo ma tra i giochi gratis annunciati potrebbe esserci stato un cambiamento, anche se la questione non è ancora affatto chiara, con la sostituzione di un titolo con un altro.

I Games with Gold di aprile 2020 che sono stati annunciati in via ufficiale e che conosciamo al momento sono Project CARS 2 dal primo al 30 aprile, Knights of Pen & Paper dal 16 aprile al 15 maggio, Fable Anniversary dal primo al 15 aprile e Toybox Turbos dal 16 al 30 aprile 2020.

Proprio quest'ultimo potrebbe essere stato oggetto di un cambiamento a sorpresa: secondo quanto riferito da diversi utenti, sembra infatti che Microsoft abbia comunicato che il quarto gioco in arrivo in aprile 2020 sia invece Blinx: The Time Sweeper, che andrebbe dunque a sostituire Toybox Turbos.

La comunicazione non è arrivata a tutti e Microsoft sulle pagine del blog ufficiale di Major Nelson non menziona questa variazione, dunque potrebbe essere legata a un'iniziativa relativa a singole regioni di Xbox Live, forse a causa di diritti di pubblicazione.

In attesa di precisazioni da parte di Microsoft, Blinx: The Time Sweeper rappresenterebbe comunque un'introduzione interessante nel catalogo dei giochi gratis di Games with Gold: si tratta di un platform adventure in 3D uscito originariamente sulla prima Xbox, caratterizzato da un look cartoonesco e da una particolare meccanica di manipolazione del tempo.