The Last of Us 2 e Ghost of Tsushima, data di uscita ufficiale annunciata da Sony

The Last of Us 2 e Ghost of Tsushima hanno una data di uscita ufficiale, appena annunciata da Sony: il primo sarà disponibile a partire dal 19 giugno, il secondo a partire dal 17 luglio.

È chiaro che gli eventi delle ultime ore, nello specifico il clamoroso leak che ha riguardato The Last of Us 2, hanno spinto la casa giapponese a prendere una decisione rapidamente onde evitare ulteriori problemi.

"Mentre i nostri team di Sony Interactive Entertainment e Worldwide Studios stanno raggiungendo traguardi importanti nel settore dello sviluppo e stanno affrontando un mondo cambiato dal COVID-19, ci troviamo a doverci adattare all'odierno ambiente in continua evoluzione", ha scritto Hermen Hulst sul PlayStation Blog.

"Nonostante alcune interruzioni del nostro stile di lavoro, desideravamo offrire un aggiornamento ai gamer PlayStation che non vedono l'ora di scoprire quando usciranno i nostri nuovi titoli esclusivi su PlayStation 4."

"Poiché stiamo cominciando a vedere uno spiraglio di luce nell'ambiente della distribuzione globale, sono lieto di confermare che The Last of Us Part II uscirà il 19 giugno e Ghost of Tsushima seguirà il 17 luglio."

"Desidero congratularmi personalmente e ringraziare i team di Naughty Dog e Sucker Punch Productions per i loro successi, perché sappiamo che non è un'impresa facile raggiungere il traguardo in queste circostanze."

"Entrambi i team hanno lavorato duramente per offrire esperienze di prim'ordine e non vediamo l'ora di scoprire cosa ne pensi quando usciranno nei prossimi mesi."

"Infine, desidero ringraziare la community PlayStation per il continuo supporto e la pazienza."