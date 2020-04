Call of Duty: Warzone, la Stagione 3 vedrà il ritorno di un'arma secondo un leak

Call of Duty: Warzone vedrà il ritorno di un'arma parecchio apprezzata dagli utenti nel corso della Stagione 3: potrebbe trattarsi della LMG M249 SAW, come rivelato dal noto leaker The Gaming Revolution.

La nuova mitragliatrice leggera, comparsa finora come "classificata" nei menu di Call of Duty: Warzone, ha infatti un design estremamente simile a quello della già citata M249 SAW o della M240.

Esiste tuttavia la possibilità che gli sviluppatori abbiano introdotto uno strumento inedito con quella stessa forma: per scoprire la verità dovremo attendere ancora un po'.

The Gaming Revolution ha tuttavia parlato anche del nuovo camo Obsidian che potrebbe trovare posto nel prossimo aggiornamento destinato al battle royale, che a quanto sembra peserà la bellezza di 15 GB.

L'update in questione è previsto per domani, 28 aprile, ed è difficile credere che nel mezzo di una tale mole di dati non si nasconda qualche sorpresa. La M249 SAW potrebbe dunque non essere l'unico elemento di interesse in arrivo.