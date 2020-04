Samsung riduce gli ordini di componenti a causa della crisi della domanda di smartphone

Samsung è sicuramente una delle società più importanti al mondo nella vendita degli smartphone android, siano questi ultimi dei top di gamma o dei medio gamma della serie Samsung A. Eppure persino lei ha dovuto diminuire gli ordini dei componenti: ma per quale motivo?

La risposta è da cercare nella crisi nella domanda di smartphone degli ultimi mesi: la pandemia da coronavirus di certo non ha reso i consumatori particolarmente interessati nell'acquisto di smartphone android. Alcuni report confermano una diminuzione notevole nell'acquisto di componentistica per la fabbricazione di smartphone android di Samsung: dai 25 milioni di unità soliti ai 10 milioni di questo aprile 2020. A breve la società dovrebbe diminuire non solo le componenti per i top di gamma, ma anche per gli smartphone proposti a prezzo più contenuto. Del resto già le vendite di Samsung Galaxy S20 avevano lasciato a desiderare.

Si prospetta con tutta probabilità un periodo di certo non facile per il mercato degli smartphone, e chiaramente non solo per Samsung che è uno dei maggiori produttori al mondo: Apple, Huawei, Google e compagnia affronteranno una crisi simile. I report sui quali si basa questo articolo vengono dalla Corea del Sud: vi terremo aggiornati se dovessero emergere novità nei prossimi giorni.