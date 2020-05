Mafia Trilogy annunciato da 2K Games con un teaser trailer

Mafia Trilogy è stato infine annunciato da 2K Games con un primo teaser trailer, che potete vedere qui sopra, quella che sembra essere una raccolta con i tre capitoli della serie ad ambientazione criminale in forma probabilmente rimasterizzata.

L'annuncio completo è previsto per il 19 maggio 2020, dunque non resta che attendere qualche giorno per avere ulteriori notizie al riguardo, intanto il gioco è stato annunciato per PC, PS4 e Xbox One, con la versione Windows prevista arrivare sia su Epic Games Store che su Steam in edizione digitale.

All'interno della raccolta troviamo dunque il primo Mafia, Mafia 2 e Mafia 3, titolo peraltro piuttosto recente, essendo uscito solo nel 2016 ma comunque inserito all'interno. Ovviamente, difficilmente quest'ultimo sarà stato rimasterizzato, quindi attendiamo ulteriori informazioni al riguardo.

In base al teaser trailer, sembra che l'operazione sia stata affidata al team Hangar 13, autori proprio di Mafia 3 e restiamo dunque in attesa di vedere quali cambiamenti siano stati applicati soprattutto ai primi due capitoli, che essendo decisamente più datati potrebbero aver subito un notevole ammodernamento con il nuovo motore grafico attraverso una profonda operazione di remaster.

Il teaser trailer giunge come conferma di una serie di voci di corridoio che volevano un annuncio in arrivo sulla serie Mafia, visto che l'account ufficiale del titolo 2K Games aveva ricominciato a diffondere messaggi misteriosi nei giorni scorsi. A questo punto attendiamo dunque il 19 maggio per il reveal completo di Mafia Trilogy per PC, PS4 e Xbox One.