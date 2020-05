GameStop: Xbox One X HyperSpace Limited Edition e Xbox One S sono in offerta speciale

Xbox One X HyperSpace Limited Edition con Gears 5 e varie configurazioni di Xbox One S sono in offerta speciale presso il negozio online di GameStop. C'è anche la possibilità di tenere sotto controllo il prezzo e la data della nuova Xbox Series X o il meraviglioso gamepad di Cyberpunk 2077.

Andiamo con ordine. A questo indirizzo è possibile trovare diverse promozioni legate a Xbox One X. La più interessante è sicuramente la Xbox One X 1TB - Hyperspace Special Edition, con Gears 5 a 299,98. Allo stesso prezzo è possibile però comprare la versione da 1TB con Tom Clancy's The Division 2, quella da 1TB Gold Rush Special Edition + Battlefield 5 Esclusiva GameStop o quella "liscia" da 1TB più Gears 5. Tutte le promozioni sono valide fino al 22 maggio 2020.

Nel caso siate più interessanti ai battle royale vi segnaliamo una Xbox One X in versione "liscia" con in aggiunta PUBG a 279,98 euro. Qui è dove la potete trovare.

A questo indirizzo è possibile trovare, invece, le promozioni legate a Xbox One S. GameStop offre il modello Xbox One S 1TB + Gears 5 a 279,98 euro. In alternativa si può scegliere la versione con Forza Horizon 4: LEGO Speed Champions allo stesso prezzo.

Interessanti anche il prezzo del controller Wireless per Xbox One e PC in varie colorazioni a 49,98 euro o l'eccezionale Controller Wireless Elite - Xbox Series 2 a soli 179,98€. I controller sono in promozione fino a domani 14 maggio 2020. Li potete trovare qui.

Il controller Wireless - Cyberpunk 2077 Limited Edition non è in offerta, ma è comunque bellissimo. Lo potete trovare a questo indirizzo.

Tutte gli acquisti prevedono la consegna gratuita a domicilio.

La celebre catena di negozi dà anche la possibilità di "seguire" Xbox Series X, così da poter sapere in tempo reale quando GameStop aprirà i preordini per la console di nuova generazione di Microsoft.