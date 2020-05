Xbox Series X: nel 2021 vedremo il maggiore impatto dal coronavirus, secondo Phil Spencer

Xbox Series X non dovrebbe subire un particolare ritardo a causa del coronavirus in termini di data di uscita, ha detto più volte Phil Spencer di Microsoft, tuttavia secondo il capo di Xbox sarà il 2021 l'anno in cui si noteranno i maggiori effetti dati dall'impatto dell'epidemia.

Ovviamente anche quest'anno è stato duramente colpito, in particolare con la cancellazione dei vari eventi e con lo spostamento nelle date di uscita di vari giochi, ma considerando il periodo in cui l'epidemia è affiorata, probabilmente non abbiamo ancora visto l'impatto effettivo che potrebbe avere nello sviluppo.

In un'intervista pubblicata da Business Insider, Phil Spencer ha riferito di non essere molto preoccupato sulle tempistiche di lancio dei giochi che erano già previsti tra estate e inverno, ma si è detto più preoccupato dei giochi previsti per il 2021, specialmente per quelli che erano programmati per i primi mesi dell'anno.

Ci sono alcuni elementi che possono subire un impatto maggiore dalla quarantena e dall'epidemia, come l'utilizzo del motion capture: "Il mocap è qualcosa che si è praticamente fermato, non possiamo usare gli studi per il motion capture", ha spiegato Spencer, "Se ci si trova a lavorare su un gioco che ha tutte le animazioni basate sulla cattura di quel tipo" questo può subire un ritardo notevole. Così come i giochi che sfruttano "ampie produzioni in termini di audio, quando ci si affida a orchestre e simili", anche questi elementi, oltre al motion Capture, sono praticamente bloccati a causa della situazione di emergenza attuale.

Sono chiaramente tutti elementi che riguardano soprattutto lo sviluppo software, per questo motivo Phil Spencer è sembrato molto più sicuro dell'uscita di Xbox Series X per tempo rispetto ai giochi: l'uscita della console non sarà posticipata ma forse alcuni giochi sì, aveva infatti riferito già in precedenza.

D'altra parte, proprio su Halo Infinite il capo di Xbox aveva già riferito di temere un possibile ritardo rispetto a Xbox Series X, sebbene ultimamente sembra che l'ottimismo in questo senso sia aumentato.