Xbox Series X: l'uscita della console non sarà posticipata ma forse alcuni giochi sì, dice Phil Spencer

Xbox Series X uscirà in tempo per il periodo previsto, ovvero le "holiday" di quest'anno, probabilmente verso novembre 2020, ha ribadito Phil Spencer in un'intervista in cui ha nuovamente affermato che il lancio della next gen Microsoft non subirà ritardo, ma c'è la possibilità che alcuni giochi previsti per il medesimo periodo vengano invece posticipati.

In una nuova intervista pubblicata da CNBC, il capo della divisione Xbox ha riferito che l'attuale situazione di crisi data dalla pandemia da coronavirus potrebbe avere degli impatti sui programmi fissati per Xbox Series X, ma che "i team stanno facendo il massimo per mantenere il processo di produzione dell'hardware secondo i programmi stabiliti" e che "in generale siamo in linea con quello che avevamo previsto".

È più o meno la stessa posizione espressa in passato sempre da Phil Spencer, quando si era detto estremamente positivo su prezzo e data di uscita di Xbox Series X e sembra che non ci siano state evoluzioni negative in questo senso, visto che il punto di vista è stato nuovamente ribadito.

Tuttavia, ha aggiunto, questa relativa sicurezza sul ruolino di marcia dell'hardware non può estendersi anche allo sviluppo software. Anche questo è un elemento che era stato già esplicitato da Spencer, quando aveva parlato di Halo Infinite e del suo possibile ritardo rispetto a Xbox Series X.

"Direi che l'aspetto meno sicuro è probabilmente quello della produzione dei giochi, ad essere onesto", ha spiegato il responsabile di Xbox. "Questo processo è ora un'attività produttiva su larga scala, ci sono centinaia di persone da far lavorare insieme e coordinare, costruire asset, lavorare attraverso visioni creative". Tutto questo diventa ovviamente molto più difficile in una situazione di lavoro da casa in remoto, probabilmente più difficile di quanto possa essere avviare e seguire la produzione di hardware.

Per questo motivo, c'è maggiore sicurezza sull'uscita di Xbox Series X che non sui suoi giochi e al momento Microsoft si sente piuttosto fiduciosa sul lancio della next gen nel periodo prestabilito, visto che si tratta di una procedura che dopo un primo periodo di ricerca, sviluppo e pianificazione procede in gran parte in "automatico" ma meno sulla possibilità che i titoli di lancio siano tutti pronti, visto che lo sviluppo di questi subisce un impatto maggiore dalla riorganizzazione totale dei team.

"Sul fronte della produzione dei giochi, dobbiamo vedere giorno per giorno", ha detto Spencer, che tuttavia al momento è abbastanza fiducioso sul fatto di non dover rivedere molti programmi. "Sono ancora ottimista, ma dobbiamo anche mettere la salute e la sicurezza dei team al primo posto, senza spingere eccessivamente le cose se non sono pronte".