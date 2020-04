Xbox Series X: prezzo e data di uscita secondo Phil Spencer, elementi su cui è molto positivo

Xbox Series X è stata ovviamente il principale elemento di discussione dell'intervista di IGN a Phil Spencer nel corso del podcast Unlocked, durante la quale sono stati toccati argomenti come il prezzo della nuova console e il periodo di uscita, tutte caratteristiche su cui il capo di Xbox confida molto.

Phil Spencer ha confermato l'obiettivo di lanciare Xbox Series X nel periodo annunciato, ovvero nell'autunno del 2020 e probabilmente verso novembre, all'interno della cosiddetta holiday season americana. "Direi che pragmaticamente le catene produttive in Cina hanno iniziato a riprendere il loro lavoro, penso che il paese, come abbiamo visto, abbia avuto a che fare con l'epidemia prima degli altri e la loro situazione produttiva ed economica si riprenderà di conseguenza anche prima", ha affermato Spencer.

Per quanto riguarda il prezzo, Phil Spencer si è detto molto sicuro delle decisioni prese, considerando che questo rimarrà particolarmente "agevole". L'idea è che Microsoft sia riuscita a stabilire un prezzo al pubblico relativamente basso, considerando anche il costo dei componenti interni di Xbox Series X che non dev'essere propriamente bassissimo, considerando la tecnologia utilizzata, ottenendo anche un buon supporto da parte delle alte sfere della compagnia.

"Sono molto positivo sul prezzo a cui riusciremo ad arrivare, sono tranquillo sul prezzo e le performance che sono raggiungibili da Xbox Series X, mi sento veramente sicuro di tutto il pacchetto", ha affermato Spencer. "Stiamo ottenendo un incredibile supporto da Microsoft, tra il CEO Satya Nadella e il CFO Amy Hood, sono molto dentro i piani, ci assicureremo di mantenere un prezzo agile e un buon piano per il lancio".

Ovviamente non viene menzionato un prezzo specifico, ma secondo molti, considerando quanto riferito dal capo della divisione Xbox, questo non dovrebbe uscire troppo dai canoni, che per quanto riguarda l'attuale generazione di Microsoft sono stati intorno ai 499 euro per il lancio delle nuove console, ovvero quello della prima Xbox One e della successivamente Xbox One X.

Per quanto riguarda Xbox Series X, abbiamo parlato di recente del controller e del perché utilizzi ancora le batterie e dell'avanzato sistema di dissipazione del calore inserito all'interno della nuova console Microsoft.