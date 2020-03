Xbox Series X: il sistema di dissipazione del calore è al centro di questo nuovo video

Il sistema di dissipazione del calore di Xbox Series X è al centro di questo nuovo video e questa nuova analisi di quegli specialisti dell'hardware che rispondono al nome di Digital Foundry.

Nella giornata di oggi il team di Richard Leadbetter ha aggiornato la sua lunga analisi di Xbox Series X con il video che potete trovare in apertura e una breve descrizione di quello che Microsoft ha fatto per fare in modo che la console rimanga sempre fresca e possa quindi sempre lavorare a pieno regime.

Parlando della nuova Xbox Jim Wahl, il director of mechanical engineering di Microsoft, ha spiegato che "mi piace pensare che le nostre generazioni passate avessero una sorta di esoscheletro, in questo modo avevi una struttura meccanica che proteggeva l'esterno e schermava dall'elettricità i componenti interni. Quello che abbiamo fatto in questa generazione è stato capovolgere completamente quel sistema... in questo modo il centro dello chassis forma la spina dorsale, la base del sistema sul quale abbiamo costruito tutto il resto".

"Questa è in realtà la mia parte della console preferita", ha aggiunto Chris Kujawski il Principal Designer di Microsoft. "È la cosa più bella che coloro che compreranno la console non vedranno mai." Ed è anche l'elemento essenziale per mantenere costante la temperatura. "Crea quella che chiamiamo architettura di raffreddamento parallela, l'aria fresca e flussi di aria fresca passano attraverso zone separate della console", ha aggiunto Wahl. "La seconda cosa che fa è distribuire le fonti di calore in modo leggermente diverso nella console. Queste due cose insieme sono davvero efficaci nel raffreddare la console." E poi la terza cosa che fa è organizzare in maniera ottimale i vari componenti, in modo che possano dissipare al meglio il calore."

Un altro elemento importante sono i dissipatori che devono tenere sotto controllo le temperature della memoria GDDR6 che, sfruttando molta larghezza di banda, generano molto calore.

Il tutto, poi, si poggia sulla grande ventola di Xbox Series X: con tutta quella potenza da gestire (stiamo parlando di 315W di potenza), bisogna saper muovere molta aria all'interno della console e Microsoft vuole farlo nel modo più silenzioso possibile. Per questo hanno adottato una soluzione a singolo ventilatore assiale. Su questa ventola il team di sviluppo ha fatto moltissime personalizzazioni, in modo che il numero di pale e la loro forma siano estremamente ottimizzate per operare al meglio all'interno del sistema.

Grazie all'effetto combinato e parallelo dei grandi fori di ventilazione, della ventola e del telaio centrale, Microsoft è riuscita a ottenere il 70% in più di flusso d'aria e il 20% in più di efficienza del dissipatore centrale rispetto alla passata generazione.