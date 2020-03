The Last of Us serie HBO: i primi fan-art e fan trailer sono spettacolari

The Last of Us serie HBO ha già scatenato la fantasia dei fan più accaniti che hanno prodotto le prime e spettacolari fan-art e i primi fan trailer.

La collaborazione tra HBO e Naughty Dog per la serie televisiva di The Last of Us non poteva che scatenare un putiferio. Il network americano, infatti, è tra quelli più rispettati grazie a lavori quali Game of Thrones, I Soprano e Watchman, mentre The Last of Us: Parte 2 è solo uno dei giochi più attesi degli ultimi anni.

Al progetto, oltretutto, parteciperà persino il premio Oscar Gustavo Santaolalla.

Per questo motivo l'annuncio non poteva che scatenare la fantasia di fan più o meno famosi che hanno creato fan art e persino brevi trailer ispirati all'universo di gioco. Tra questi fan troviamo Olly Gibbs, nientemeno che l'ex Art Editor della rivista Empire che ha creato una finta locandina della serie di The Last of Us con Nikolaj CosterWaldau (il Jaime Lannister di GoT) nei panni di Joel e Kaitlyn Dever (l'attrice di Unbelievable) in quelli di Ellie. Non contento ha creato anche un logo animato delle Lucciole, attirando persino l'attenzione di Neil Druckman, Vice Presidente di Naughty Dog e Writer/Director di The Last of Us Part II. Che ha, ovviamente, apprezzato.

Cosa ne pensate? Vi piacciono?