Crusader Kings 3: la guerra, il governo e la politica in questo nuovo video

La guerra, il governo e la politica di Crusader Kings 3 in questo nuovo video pubblicato a marzo dello strategico di Paradox Interactive.

Non è mai semplice mostrare le qualità di uno strategico come Crusader Kings 3 in un video, ma Paradox Interactive ci prova lo stesso con questo aggiornamento sullo stato dello sviluppo di marzo. Nel filmato postato sopra è possibile vedere gli sforzi dello studio nel cercare di semplificare non diciamo il gioco, ma l'approccio allo stesso.

Gli strategici di Paradox Interactive, Crusader Kings II in particolare, sono sempre stati difficili da approcciare, soprattutto nel caso in cui non si sia degli esperti in materia. Con Crusader Kings 3 il team di sviluppo sta cercando di capire come spiegare i principali concetti di gioco senza per questo rinunciare alla profondità nel gameplay. Lo farà attraverso tutta una serie di strumenti, tabelle e meccaniche di gioco studiate per poter introdurre i vari concetti di gioco, come il governo, la politica e sopratutto la possibilità di tramare alle spalle dei nemici.

La nostra anteprima di Crusader Kings 3 vi racconta un po' delle novità di questo terzo capitolo.

Crusader Kings 3 sarà pubblicato su Steam e Paradox Launcher entro la fine di quest'anno. Nel caso in cui vogliate cominciare a familiarizzare con le meccaniche della serie, Crusader Kings 2 è attualmente gratuito su Steam.