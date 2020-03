Quantum Error, annunciato un nuovo FPS horror per PS5 e PS4 da TeamKill Media

TeamKill Media ha annunciato a sorpresa Quantum Error, un nuovo FPS futuristico, ma dalle tinte horror in arrivo su PS5 e PS4 nel corso di quest'anno.

TeamKill Media, il team di sviluppo responsabile di Kings of Lorn: The Fall of Ebris per PlayStation 4 e PC, ha annunciato oggi Quantum Error un nuovo sparatutto in prima persona in arrivo su PlayStation 4, ma anche su PlayStation 5. Lo sviluppatore di Sheridan, nel Wyoming, definisce il suo lavoro come un horror-cosmico in prima persona.

Non ci è dato sapere molto d'altro, se non che Quantum Error arriverà al momento solo sulle console di Sony. Il breve teaser di accompagnamento è stato creato sfruttando il motore di gioco, in questo caso l'Unreal Engine 4.

Apparentemente il gioco sarà ambientato nel futuro, più precisamente nel 2109 nei pressi delle isole Faralon. Qui si vede una sorta di fortezza in fiamme e un elicottero che si avvicina ai bastioni. Poi l'azione si sposta da un'altra parte, si sente un respiro affannato attraverso un respiratore e poi si vede una scena di quello che sembra gameplay vero e proprio, in prima persona, con un ambiente completamente buio e solo la propria torcia ad illuminare la scena.

In sottofondo si sente un allarme e si possono vedere delle strane creature simili a ragni scappare dalla luce e nascondersi lontano dalla vista. In fondo allo stretto corridoio ci sono invece delle creature decisamente più grandi e spaventose, che non mancheranno di attaccare violentemente il protagonista.

Il teaser si chiude qui, lasciandoci con più domande che risposte. Quando arriverà? Che tipo di esperienza sarà?

Nell'attesa di avere più informazioni vi chiediamo: come vi è sembrato?