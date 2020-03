Half-Life: Alyx, la prima mod senza VR è già disponibile per il download

La prima mod per giocare a Half-Life: Alyx senza VR e con mouse e tastiera è già disponibile per il download, nonostante sia ancora chiaramente work in progress.

Era inevitabile e Valve lo sapeva: la prima mod per giocare a Half-Life: Alyx senza il casco per la realtà virtuale è disponibile per il download. Ieri avevamo visto il primo video che mostrava il gioco controllato con mouse e tastiera, oggi, invece, arrivano direttamente le istruzioni e i file per poterlo fare anche con la nostra copia del gioco.

L'autore della mod si chiama Icedwhisper e ha messo a disposizione il suo lavoro a questo indirizzo. Attenzione, però: il processo di installazione è un po' complesso e richiede anche di lanciare Half-Life: Alyx col comando "-novr -console -nocrashdialog -retail -allowdebug -vconport 29000 -vcon -dev -w 1920 -h 1080 -sv_autojump 1".

Il vero problema, però, è che la mod è ancora ad uno stadio preliminare. Perché è vero che è possibile giocare ad Half-Life: Alyx su di uno schermo standard con mouse e tastiera, ma non ci sono i modelli in 3D delle armi prese in prestito da Half-Life 2 e la meccanica del salto è ancora piuttosto macchinosa. Inoltre non si avanzerà direttamente per i livelli, ma occorrerà avviarli singolarmente.

Però si tratta sempre di un primo passo verso l'affrancamento dalla realtà virtuale, nonostante Valve sia sicura che questa mod non sarà mai divertente come il gioco originale in VR.

Cosa farete? La proverete?