Half-Life: Alyx, Valve sa che una mod eliminerà la VR "ma non sarà così divertente"

Valve sa che prima o poi arriverà una mod eliminerà la VR da Half-Life: Alyx, ma è sicura che "non sarà divertente come la versione originale."

Lo ha detto Robin Walker di Valve in una recente intervista a Polygon. Walker ha una grande esperienza nel settore, avendo lavorato alla mod di Quake che è diventata Team Fortress prima di entrare in Valve e sa che qualcuno in questo momento sta già lavorando per far sì che Half-Life: Alyx possa fare a meno di un visore per la realtà virtuale. Ed essere giocato in questo modo su di uno schermo standard.

"Succederà," ha detto Walker. "Ogni membro del team, però, ha la propria idea sul fatto se il gioco sarà buono o meno. Alcuni membri del team hanno paura, io non ne ho per nulla. La ragione è semplice: il gioco non sarà altrettanto divertente come esperienza standard."

"Se le persone lo giocheranno su di uno schermo standard e lo troveranno altrettanto divertente mi insegneranno molto. Saprò di aver sbagliato e non abbiamo ottenuto quanto pensavamo, e mi piace sapere ogni volta che sbaglio."

Secondo Walker molti elementi del gioco, dalla manipolazione degli oggetti al sistema di combattimento, sono studiati per essere profondamente legati alla VR e al sistema di tracciamento manuale, tanto che non sarebbero altrettanto efficaci, se non noiosi, se eseguiti tramite la semplice pressione di un bottone.

"Succederà. E mi sta bene. Per il bene che voglio agli altri membri del team non dico che lo incoraggio, ma succederà. E penso che grazie a ciò le persone comprenderanno meglio di prima perché abbiamo deciso di costruire il gioco in VR," ha concluso Walker.

Cosa ne pensate? Giochereste a Half-Life: Alyx se questo non fosse VR?